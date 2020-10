Sinner-Zverev, semifinale ATP Colonia II 2020: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 24 ottobre 2020) A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di tennis 2020, oggi, sabato 24 ottobre, si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Jannik Sinner opposta al tedesco Alexander Zverev, numero 1 del seeding. Si giocherà non prima delle ore 19.00. Oggi, sabato 24 ottobre, si giocheranno le semifinali del tabellone principale dell’ATP Colonia II 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro tra l’italiano Jannik Sinner ed il teutonico Alexander Zverev in diretta tv su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) A, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di tennis, oggi, sabato 24 ottobre, si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Jannikopposta al tedesco Alexander, numero 1 del seeding. Si giocherà non prima delle ore 19.00. Oggi, sabato 24 ottobre, si giocheranno le semifinali del tabellone principale dell’ATPIIdi tennis. Sarà possibile seguire l’incontro tra l’italiano Janniked il teutonico Alexanderin diretta tv su SuperTennisTV ed insu supertennis.tv, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

WeAreTennisITA : Sinner in semifinale a Colonia? Il francese Simon era in una giornata delle sue ed era quasi riuscito a imbrigliare… - SuperTennisTv : ?? Jannik al ?? Seconda semifinale in carriera per #Sinner! Prossimo avversario a Colonia: Zverev o Mannarino.… - zazoomblog : Tennis ATP Colonia II 2020: i risultati del 23 ottobre. Sinner in semifinale Zverev il prossimo avversario -… - infoitsport : Atp Anversa, Jannik Sinner in semifinale: battuto Simon, ora Zverev o Mannarino - infoitsport : Atp Colonia 2 - Sinner risolve il rebus Simon: sarà 'rivincita' con Zverev in semi -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Zverev Sinner-Zverev, semifinale ATP Colonia II 2020: orario, tv, programma, streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra l’italiano Jannik Sinner ed il teutonico Alexander Zverev in diretta tv su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv, inoltre OA Sport vi assicurerà la ...

Colonia, Sinner è in semifinale

Il numero 46 del mondo, in gara nel torneo Atp 250 grazie ad una wild card, ha piegato anche il francese Gilles Simon per 6-3 0-6 6-4. Ora affronterà i il vincitore del match tra Mannarino e Zverev. I ...

Sarà possibile seguire l’incontro tra l’italiano Jannik Sinner ed il teutonico Alexander Zverev in diretta tv su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv, inoltre OA Sport vi assicurerà la ...Il numero 46 del mondo, in gara nel torneo Atp 250 grazie ad una wild card, ha piegato anche il francese Gilles Simon per 6-3 0-6 6-4. Ora affronterà i il vincitore del match tra Mannarino e Zverev. I ...