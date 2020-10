Lockdown e coprifuoco in Campania: proteste in numerose città (Di sabato 24 ottobre 2020) Lockdown in Campania: proteste a Torre del Greco ed Ercolano. Bloccati gli ingressi dell’autostrada A3. Manifestazioni anche a Salerno, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore ed Eboli. Oltre a quanto successo a Napoli, dopo le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca (che ha annunciato l’avvio di un imminente Lockdown regionale per 30-40 giorni) vi sono state … Leggi su 2anews (Di sabato 24 ottobre 2020)ina Torre del Greco ed Ercolano. Bloccati gli ingressi dell’autostrada A3. Manifestazioni anche a Salerno, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore ed Eboli. Oltre a quanto successo a Napoli, dopo le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca (che ha annunciato l’avvio di un imminenteregionale per 30-40 giorni) vi sono state …

NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - Capezzone : +Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+ CLIPPINO 4 (grazie a @strange_days_82) Parla di massimi sistemi e “bellezza”… - RaiNews : #Napoli Il coprifuoco (già in vigore) e il lockdown annunciato dal governatore campano sono state la scintilla per… - uresogoldenn : La maggior parte della gente che era in in strada a #napoli è gente che è sul lastrico..tutto ciò è frutto delle va… - LLombard0 : RT @FUItaly: Darebbe ordine di sparare su civili inermi, ha ottenuto cariche elettive. Rileggetevi il suo tweet quando vi chiederete perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown coprifuoco Coprifuoco, De Luca: lockdown subito. Piazza contro le chiusure Il Messaggero Visualizza la copertura completa su Google News Scontri a Napoli, assalto alla Polizia: l’auto scappa via – VIDEO

C’è chi ha accolto con favore le misure restrittive e il probabile nuovo lockdown regionale, sentendosi addirittura protetto dalla politica locale. Altri, invece, hanno sentito il bisogno di scendere ...

Carlo Calenda chiede lo scioglimento di Forza Nuova dopo gli scontri a Napoli

Il leader di Forza Nuova era anche sceso in piazza a Roma, nel primo giorno di coprifuoco in Lazio ... riunisce il consiglio di guerra e De Luca prepara un vergognoso lockdown, Forza Nuova è pronta a ...

C’è chi ha accolto con favore le misure restrittive e il probabile nuovo lockdown regionale, sentendosi addirittura protetto dalla politica locale. Altri, invece, hanno sentito il bisogno di scendere ...Il leader di Forza Nuova era anche sceso in piazza a Roma, nel primo giorno di coprifuoco in Lazio ... riunisce il consiglio di guerra e De Luca prepara un vergognoso lockdown, Forza Nuova è pronta a ...