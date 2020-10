Koeman | “Penalizzati dal VAR Partita equilibrata”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ronald, allenatore del Barcellona, mastica amaro dopo la sconfitta nel “clasico” contro il Real Madrid, puntando il dito contro il Var. Queste le sue parole: “A livello di gioco possiamo essere soddisfatti, abbiamo fatto una buona gara. Nella ripresa abbiamo cercato maggiore freschezza nell’uno contro uno con Dembelé e Trincao e mettendo Griezmann accanto a Messi. Alla fine abbiamo rischiato perché stavamo perdendo: non mi interessa perdere due a uno o tre a uno, eravamo sotto e dovevo provare il tutto per tutto. Purtroppo è andata male, dispiace per i tifosi, abbiamo fatto il massimo e purtroppo è andata male”. Sul Var e il rigore assegnato al Real: “Per me non c’è. E ho chiesto all’arbitro che mi venisse spiegato una volta per tutte come funziona il VAR qui in Spagna. ...