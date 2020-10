FORMAZIONI Genoa Inter: Hakimi in panchina, Ranocchia titolare (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: FORMAZIONI Genoa Inter Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Inter, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/2021. Genoa (3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca. A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 90 Dumbravanu.Allenatore: Rolando Maran. Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca. A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 90 Dumbravanu.Allenatore: Rolando Maran.(3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, ...

