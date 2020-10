Cosa possiamo fare per ridurre l’inquinamento della plastica, nel nostro piccolo (Di sabato 24 ottobre 2020) Dodici protagonisti tra fotografi, imprenditrici, blogger, legislatori, giovani attiviste e celebri sportivi. Dodici testimonianze di persone – di età e provenienza diversa – che nella lotta all’inquinamento da plastica sono riuscite a fare la differenza dimostrando che ognuno di noi, a seconda delle proprie vocazioni, risorse e competenze, può fare la Cosa giusta. Che ciascuno può avere un peso importante nella soluzione di questa, come di qualsiasi altra, emergenza. Dalle montagne, passando per i corsi d’acqua, ogni anno sempre più plastica confluisce nel mare. E da qui, grazie alle correnti, raggiunge ogni angolo del pianeta. Pericoloso per i lunghi, secolari, tempi di degradazione ma anche per la sua capacità di essere vettore di altri ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 ottobre 2020) Dodici protagonisti tra fotografi, imprenditrici, blogger, legislatori, giovani attiviste e celebri sportivi. Dodici testimonianze di persone – di età e provenienza diversa – che nella lotta all’inquinamento dasono riuscite ala differenza dimostrando che ognuno di noi, a seconda delle proprie vocazioni, risorse e competenze, puòlagiusta. Che ciascuno può avere un peso importante nella soluzione di questa, come di qualsiasi altra, emergenza. Dalle montagne, passando per i corsi d’acqua, ogni anno sempre piùconfluisce nel mare. E da qui, grazie alle correnti, raggiunge ogni angolo del pianeta. Pericoloso per i lunghi, secolari, tempi di degradazione ma anche per la sua capacità di essere vettore di altri ...

yngniki : e se vuoi possiamo andare a dissociarci in Bosnia e farmi vedere i luoghi e la cultura della tua zona, ci tengo tan… - santanaslam : La cosa riguarda soprattutto noi che ci vediamo privati di un futuro per cui diopovero noi non possiamo non informa… - flawslou : possiamo mettere l’opzione “regia da casa” così che possiamo scegliere NOI cosa vogliamo vedere? VOGLIO LA BLU ORA… - valegalano1 : No comunque la ruta ride e noi non possiamo vedere niente... questa cosa è assurda #gfvip - Politica_Econom : del virus ma anche sulla sua patogenità. Ma i dati sono difficili perché le mutazioni sono tante. Per studiarle ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa possiamo Cosa ci insegnano i ritratti (e cosa possiamo afferrare capendone il senso) Rec News Davvero l'Italia vuole il vaccino di Putin?

L’ambasciatore italiano a Mosca dice che "potremo scegliere il vaccino russo". Siamo il primo paese europeo a dire una cosa del genere, su un farmaco che è stato approvato senza aver concluso la ...

"Le mie ‘prigioni’ nell’albergo dei positivi Solitudine e impotenza di giorni tutti uguali"

Il racconto di Paolo Vannozzi, dirigente Geofor, rimasto per sette settimane ‘ostaggio’ del virus. "Isolato da tutti, mi ha salvato il wi-fi" ...

L’ambasciatore italiano a Mosca dice che "potremo scegliere il vaccino russo". Siamo il primo paese europeo a dire una cosa del genere, su un farmaco che è stato approvato senza aver concluso la ...Il racconto di Paolo Vannozzi, dirigente Geofor, rimasto per sette settimane ‘ostaggio’ del virus. "Isolato da tutti, mi ha salvato il wi-fi" ...