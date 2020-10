“Un romanzo di emancipazione”: ecco Romulus di Sky secondo regista, autori, attori e produttori (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il percorso di avvicinamento al pubblico di Romulus, la nuova serie tv di Sky, parte dalla conferenza stampa che si è tenuta oggi, 23 ottobre 2020, poco dopo la proiezione per la stampa dei primi due episodi all’interno della Festa del Cinema di Roma. Per i telespettatori, invece, la prima serie tv di Matteo Rovere (“Il primo Re”) sarà disponibile su Sky Atlantic a partire dal 6 novembre 2020, ed in streaming su Now Tv. Durante la breve conferenza stampa, hanno trovato parola lo stesso Rovere, ma anche i tre attori protagonisti, oltre a Nicola Maccanino di Sky e Riccardo Tozzi di Cattleya (parte di Itv Studios), che ha prodotto i dieci episodi insieme a Groenlandia. Il primo trailer (in italiano e protolatino) di Romulus, la nuova serie tv Sky Matteo Rovere: “Una grande occasione” Matteo ... Leggi su tvblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il percorso di avvicinamento al pubblico di, la nuova serie tv di Sky, parte dalla conferenza stampa che si è tenuta oggi, 23 ottobre 2020, poco dopo la proiezione per la stampa dei primi due episodi all’interno della Festa del Cinema di Roma. Per i telespettatori, invece, la prima serie tv di Matteo Rovere (“Il primo Re”) sarà disponibile su Sky Atlantic a partire dal 6 novembre 2020, ed in streaming su Now Tv. Durante la breve conferenza stampa, hanno trovato parola lo stesso Rovere, ma anche i treprotagonisti, oltre a Nicola Maccanino di Sky e Riccardo Tozzi di Cattleya (parte di Itv Studios), che ha prodotto i dieci episodi insieme a Groenlandia. Il primo trailer (in italiano e protolatino) di, la nuova serie tv Sky Matteo Rovere: “Una grande occasione” Matteo ...

awaawakk : Mi sembra di vivere in un romanzo inedito di Kafka. - Peppe_ee : @LaSconosciuta8 Ci scappa un romanzo - cencio04878087_ : @luciasegreta un porno romanzo con gabriel pontello? - amantilibri : RT @BalcaniCaucaso: C'è anche - ma non solo - un viaggio con il figlio tra l'Arizona e il Nevada per fotografare le ? nell'ultimo romanzo d… - Nutrimenti : RT @bottegadihamlin: Un’intensa storia d’amore a Venezia. Un grande romanzo-metafora sul destino dell’Europa. Oltre 250.000 copie vendute i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un romanzo Dai primi fondi d'investimento agli investimenti sul forex. Tutte le truffe e stangate principali svelate in una video conferenza nel mese dell'educazione finanziaria. Fortune Italia