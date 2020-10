Scatta il coprifuoco in un’altra Regione Fino al 13 novembre | chiuse anche scuola e università

(Di venerdì 23 ottobre 2020)in Calabria. A formare l’ordinanza, il presidente facente funzioni della, Nino Spirlì. A partire dal prossimo lunedì eal 13, è stato deciso ilesteso a tutta la, dalla mezzanotte alle 5. L’allarme èto in seguito alla crescita dei casi positivi, che superano ormai i 100, registrati nelle ultime ore. Nel documento sono riportate tutte le misure restrittive. Spiega Nino Spirlì: “L’ordinanza di oggi è uno strumento necessario per tutelare la salute di tutti noi calabresi. Non sarà un’ordinanza punitiva. Ci dovrete aiutare a farlo diventare uno strumento di tutela per le persone più deboli, per i nostri ...

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - fanpage : 'Libertà! Libertà! Vogliamo la libertà perché della dittatura sanitaria ci siamo stufati'. Scatta il #coprifuoco e… - fanpage : A Milano scatta il coprifuoco: alle 23 locali chiusi e Navigli deserti - ilcirotano : Il coprifuoco scatta anche in Calabria, scuole elementari e medie in presenza - - TheItalianTimes : Scatta il #coprifuoco anche a #Roma con la chiusura di vie e piazze della movida dalle 21 alle 24. Previste multe d… -

Prima notte di coprifuoco in Lombardia e da stasera la misura scatta anche in Campania con relativo modulo di autocertificazione per gli spostamenti. A Milano primi sei pazienti ricoverati in ...In diverse regioni è scattato il coprifuoco, che non permette di uscire dopo una certa ora, per evitare gli assembramenti. In Lombardia e Campania inizia alle 23, mentre in Piemonte, Liguria, Calabria ...