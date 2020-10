Sassuolo, Chiriches: «Partita difficile, dobbiamo essere attenti in difesa» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vlad Chiriches ha parlato prima di Sassuolo-Torino Vlad Chiriches, difensore del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della Partita contro il Torino. «Sappiamo che ci aspetta una Partita difficile, ma abbiamo fatto bene fin a questo momento. Abbiamo la consapevolezza di dover far bene anche adesso. Sappiamo cosa fare per migliorare: essere più attenti in difesa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vladha parlato prima di-Torino Vlad, difensore del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima dellacontro il Torino. «Sappiamo che ci aspetta una, ma abbiamo fatto bene fin a questo momento. Abbiamo la consapevolezza di dover far bene anche adesso. Sappiamo cosa fare per migliorare:piùin». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Sassuolo, da Chiriches a Djuricic e Haraslin: le ultimissime sulla formazione - TuttoFanta : ??#SASSUOLO, conferenza stampa: ? “#Defrel non è a pieno regime, #Boga non l’abbiamo mai avuto” ?“out #Chiriches,… - Fantacalcio : Sassuolo, De Zerbi: 'Defrel non a pieno regime, Chiriches si è allenato poco. Su Boga...' - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #BolognaSassuolo, formazioni UFFICIALI BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten; Orsolini… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #BolognaSassuolo, formazioni UFFICIALI BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten; Orsolini… -