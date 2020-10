Ricordati di vivere! Guardando a Dio | Il Vangelo di oggi 23 Ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Spesso guardiamo le cose del mondo, così attenti a come vanno. E le cose di Dio invece? Gesù fa un invito particolare: a vivere Guardando a Dio, mettendoci d’accordo sulle nostre cose con un Dio di cui non dobbiamo avere paura o rifiuto. Egli è venuto a salvarci con la propria vita! LE LETTURE di … L'articolo Ricordati di vivere! Guardando a Dio Il Vangelo di oggi 23 Ottobre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Spesso guardiamo le cose del mondo, così attenti a come vanno. E le cose di Dio invece? Gesù fa un invito particolare: a viverea Dio, mettendoci d’accordo sulle nostre cose con un Dio di cui non dobbiamo avere paura o rifiuto. Egli è venuto a salvarci con la propria vita! LE LETTURE di … L'articolodia Dio Ildi23proviene da www.meteoweek.com.

valenti47145577 : @2002MMAD0691 @HuffPostItalia Giusto Penelope e ricordati che nel periodo della pandemia hanno dovuto scegliere tra… - lagrandenazione : Caro Michael Jackson, tu che mandi soldi in Africa, perché la speranza torni a vivere...ricordati, di noi che stiam… - robifacc : @VperVents @jacopo_iacoboni Dopodiché RAGAZZINO, prima di giudicare le discussioni che sono o non sono in grado di… - UNDAtheC : Ricordati che devi vivere. - eniiolucherini : RT @Pietro_Firenze: Gli anni 20 del secolo scorso sono stati ricordati come ruggenti, pieni di fascino e di gioia di vivere. I nostri li… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordati vivere Ricordati di vivere! Guardando a Dio | Il Vangelo di oggi 23 Ottobre 2020 MeteoWeek Un weekend sotto l’ombrello della fantasia e non solo

E’ il fine settimana dedicato a Gianni Rodari che proprio oggi avrebbe compiuto cento anni. Il web, la televisione e tante iniziative lo ricordano. Proseguono le giornate d’autunno del FAI e poi tanto ...

Il quarto kit per le sfide contro Hellas Verona e Sassuolo

TORINO – Ridefinire i ricordi, rivivere la storia. Vivere un passo avanti. Oggi nasce il Quarto Kit di Juventus, ed è un quarto kit davvero mai visto. Per l’occasione, il design è stato curato (così ...

E’ il fine settimana dedicato a Gianni Rodari che proprio oggi avrebbe compiuto cento anni. Il web, la televisione e tante iniziative lo ricordano. Proseguono le giornate d’autunno del FAI e poi tanto ...TORINO – Ridefinire i ricordi, rivivere la storia. Vivere un passo avanti. Oggi nasce il Quarto Kit di Juventus, ed è un quarto kit davvero mai visto. Per l’occasione, il design è stato curato (così ...