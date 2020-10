Milano marcia in positivo assieme ai mercati europei (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e su piazza Affari, che si muovono in rialzo, a dispetto delle tensioni legate ai contagi di Covid ed agli impatti sull’economia. Il PMI manifatturiero europeo si conferma in forte crescita, ma i servizi restano al palo a causa della seconda ondata di pandemia. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,184. Invariato lo spread, che si posiziona a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,77%. Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,65%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell’1,09%, ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,01%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,99% sul FTSE MIB. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionarie su piazza Affari, che si muovono in rialzo, a dispetto delle tensioni legate ai contagi di Covid ed agli impatti sull’economia. Il PMI manifatturiero europeo si conferma in forte crescita, ma i servizi restano al palo a causa della seconda ondata di pandemia. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,184. Invariato lo spread, che si posiziona a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,77%. Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,65%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell’1,09%, ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,01%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,99% sul FTSE MIB. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di ...

Huawei, le sanzioni Usa e il Covid frenano la marcia della tecnologia cinese

Il gruppo è oggetto di sanzioni Usa, anche il governo italiano ha chiesto lumi sugli apparati impiegati da Fastweb. I nove mesi si chiudono comunque in ...

