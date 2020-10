Enel X e Gardaland siglano partnership per colonnine ricarica auto elettriche (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Enel X e Gardaland siglano una partnership per l’istallazione di otto punti di ricarica per autoveicoli elettrici all’interno del Parco. Una scelta “sostenibile” che punta a favorire le nuove esigenze dei visitatori del parco divertimenti, ma sottolinea anche l’impegno di Gardaland a favore dell’ecosostenibilità. Ad inaugurare le nuove colonnine Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato Gardaland, di Elisa Tosoni, responsabile E-Mobility Enel X per il Triveneto, assieme alla mascotte di Gardaland Prezzemolo. Le 4 infrastrutture del tipo “pole station” da 22 kW, dotate di presa Mennekes, consentono la ricarica ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) –X eunaper l’istallazione di otto punti diperveicoli elettrici all’interno del Parco. Una scelta “sostenibile” che punta a favorire le nuove esigenze dei visitatori del parco divertimenti, ma sottolinea anche l’impegno dia favore dell’ecosostenibilità. Ad inaugurare le nuoveAldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato, di Elisa Tosoni, responsabile E-MobilityX per il Triveneto, assieme alla mascotte diPrezzemolo. Le 4 infrastrutture del tipo “pole station” da 22 kW, dotate di presa Mennekes, consentono la...

