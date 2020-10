Coprifuoco, proteste a Napoli: inviato di SkyTg24 aggredito in diretta – Video (Di sabato 24 ottobre 2020) SkyTg24, Paolo Fratter aggredito a Napoli Cori, striscioni, fumogeni. E spintoni davanti alle telecamere. A Napoli centinaia di persone si sono riversate in strada per protestare contro il Coprifuoco e le stringenti restrizioni anti-Covid annunciate dal governatore Vincenzo De Luca. La sommossa è stata caratterizzata anche da momenti piuttosto concitati: un inviato di SkyTg24 è stato aggredito da alcuni manifestanti mentre documentava la situazione in diretta. Si tratta del giornalista Paolo Fratter, che sul lungomare di Napoli stava raccontando in tempo reale la movimentata protesta. Ad un tratto, il cronista è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno alzato le mani contro, spingendolo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 ottobre 2020), Paolo FratterCori, striscioni, fumogeni. E spintoni davanti alle telecamere. Acentinaia di persone si sono riversate in strada per protestare contro ile le stringenti restrizioni anti-Covid annunciate dal governatore Vincenzo De Luca. La sommossa è stata caratterizzata anche da momenti piuttosto concitati: undiè statoda alcuni manifestanti mentre documentava la situazione in. Si tratta del giornalista Paolo Fratter, che sul lungomare distava raccontando in tempo reale la movimentata protesta. Ad un tratto, il cronista è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno alzato le mani contro, spingendolo ...

Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - petergomezblog : Prima notte di coprifuoco, proteste a #Napoli: corteo per le strade, lancio di fumogeni e tensioni con la polizia - Corriere : Napoli, proteste e forti tensioni in piazza contro il coprifuoco - liberainfo : RT @Agenzia_Italia: De Luca conferma la linea del rigore contro il virus: 'È nostro dovere' - Teresasalvati_ : RT @alessandrodl87: Da premettere che con la violenza non si manifesta in alcun modo, ma volevo fare capire ai pagliacci che continuano ad… -