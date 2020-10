Andrea Damante rompe il silenzio sulla storia con Giulia De Lellis e racconta tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Damante, ospite della puntata di domani di Verissimo, ha parlato a cuore aperto della sua situazione sentimentale. Il dj veronese ha raccontato di come il nuovo rapporto di Giulia de Lellis con il suo amico Carlo lo abbia destabilizzato e del perché ha eliminato le loro foto insieme: Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la ... Leggi su trendit (Di venerdì 23 ottobre 2020), ospite della puntata di domani di Verissimo, ha parlato a cuore aperto della sua situazione sentimentale. Il dj veronese hato di come il nuovo rapporto didecon il suo amico Carlo lo abbia destabilizzato e del perché ha eliminato le loro foto insieme: Ho saputo della nuova frequentazione dicome tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la ...

