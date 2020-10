Patrizia De Blanck ha nascosto un orologio in valigia e si fa beccare

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I concorrenti del GF Vip controllano spesso l’del forno per capire che ore sono, ma ieri sera quei burloni degli autori hanno fatto uno scherzo ai vipponi. Alle 00:20 Pierpaolo Pretelli è uscito dal confessionale, dove gli autori gli hanno detto che l’ora che segna il forno è indietro e che in realtà erano le 2:20. L’ex velino ha avvisato tutti i suoi compagni ed Enock ha quindi invitatoDead andare a dormire, ma lei molti tranquillamente ha risposto: “Le due? Che ore sono? Sballato? No, non è vero, vai a vedere che non è vero. Non hanno cambiato nulla, l’orario è quello giusto io ho l’. C’ho l’e te lo dico subito”. Adua non ha sentito la confessione della ...