Non funziona più Google Play Musica: dite addio al servizio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non esiste più Google Play Musica, nel vero senso del termine: il servizio, di cui era stato già annunciato l’addio mesi fa (in tal proposito vi avevamo anche parlato di come trasferire le librerie Musicale su YouTube Music), adesso non funziona più. Provate anche voi: nel momento in cui si cerca di aprire l’applicazione comparirà una schermata in cui si apprende che la piattaforma non è più disponibile, e che è possibile scaricare oppure anche cancellare la raccolta. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, erano mesi che il colosso di Mountain View ribadiva il fatto che entro la fine dell’anno Google Play Musica sarebbe andato in pensione, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non esiste più, nel vero senso del termine: il, di cui era stato già annunciato l’mesi fa (in tal proposito vi avevamo anche parlato di come trasferire le libreriele su YouTube Music), adesso nonpiù. Provate anche voi: nel momento in cui si cerca di aprire l’applicazione comparirà una schermata in cui si apprende che la piattaforma non è più disponibile, e che è possibile scaricare oppure anche cancellare la raccolta. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, erano mesi che il colosso di Mountain View ribadiva il fatto che entro la fine dell’annosarebbe andato in pensione, ...

gaiatortora : Mentre amabilmente discutete del Mes segnalo che a Roma i drive in sono in tilt. Gente che viene rimpallata da uno… - borghi_claudio : Perché la mia linea di casa non funziona più e mi appare questa schermata? - fattoquotidiano : Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Region… - iammmartina_ : RT @Nimueh88: URGENTE!lui??è Milos il mio ??. Da giorni sta male la veterinaria gli ha dato una cura che però non funziona Per capire cos'… - unagiskinroll : RT @Nimueh88: URGENTE!lui??è Milos il mio ??. Da giorni sta male la veterinaria gli ha dato una cura che però non funziona Per capire cos'… -

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona HUAWEI Petal MAPS: arriva il concorrente di Google Maps. Ecco come funziona

Tutti i dettagli Recensione Vivo X51, stabilizzazione con gimbal mostruosa (e non solo) Ci sembrava una mera operazione di marketing, e invece il gimbal di Vivo X51 funziona, e funziona anche molto ...

HUAWEI presenta la nuova serie Mate 40! Prestazioni fotografiche da primato e molto altro. I prezzi

Il volume dello squillo delle chiamate indesiderate in arrivo, può essere abbassato semplicemente con uno sguardo verso il device, mentre la funzione di auto-sleep può essere disabilitata ...

Tutti i dettagli Recensione Vivo X51, stabilizzazione con gimbal mostruosa (e non solo) Ci sembrava una mera operazione di marketing, e invece il gimbal di Vivo X51 funziona, e funziona anche molto ...Il volume dello squillo delle chiamate indesiderate in arrivo, può essere abbassato semplicemente con uno sguardo verso il device, mentre la funzione di auto-sleep può essere disabilitata ...