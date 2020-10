L’epidemiologo di Harvard: “Lockdown non serve, proteggiamo chi è a rischio” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Harvard, 22 ott – Secondo Martin Kuldroff, professore di medicina all’Università di Harvard, biostatistico ed epidemiologo con esperienza nell’individuazione e nel monitoraggio delle epidemie di malattie infettive e nella valutazione della sicurezza dei vaccini, le chiusure e il lockdown per scongiurare il contagio da coronavirus sono inutili e solo chi è un soggetto a rischio dovrebbe stare “a casa”. Kuldroff: “Lockdown dannoso per la salute” Kuldroff è il primo firmatario della dichiarazione di Great Barrington, il documento pubblicato a inizio mese e firmato da migliaia di scienziati, incentrato su “gli effetti dannosi sulla salute fisica e mentale causati dalle politiche adottate dai governi in materia di Covid-19” e che raccomanda un approccio definito “protezione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott – Secondo Martin Kuldroff, professore di medicina all’Università di, biostatistico ed epidemiologo con esperienza nell’individuazione e nel monitoraggio delle epidemie di malattie infettive e nella valutazione della sicurezza dei vaccini, le chiusure e il lockdown per scongiurare il contagio da coronavirus sono inutili e solo chi è un soggetto a rischio dovrebbe stare “a casa”. Kuldroff: “Lockdown dannoso per la salute” Kuldroff è il primo firmatario della dichiarazione di Great Barrington, il documento pubblicato a inizio mese e firmato da migliaia di scienziati, incentrato su “gli effetti dannosi sulla salute fisica e mentale causati dalle politiche adottate dai governi in materia di Covid-19” e che raccomanda un approccio definito “protezione ...

pietrogranero : Covid, l'epidemiologo di Harvard a Nova: 'Vi spiego perché il lockdown non è la strategia migliore'… - MonicaMazza81 : RT @agenzia_nova: Il #lockdown non è la strategia migliore per contrastare il #Covid19 Ad Agenzia Nova l'intervista esclusiva a @MartinKul… - Boccolini : RT @agenzia_nova: Il #lockdown non è la strategia migliore per contrastare il #Covid19 Ad Agenzia Nova l'intervista esclusiva a @MartinKul… - Valegravi : RT @agenzia_nova: Il #lockdown non è la strategia migliore per contrastare il #Covid19 Ad Agenzia Nova l'intervista esclusiva a @MartinKul… - RivieccioNicola : Covid, l'epidemiologo di #Harvard a Nova: 'Vi spiego perché il lockdown non è la strategia migliore'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidemiologo Harvard Harvard riapre, al campus solo studenti del primo anno Corriere della Sera