Il Wired Next Fest 2020 è stato un grande successo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un Festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all’anno precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il, il piùevento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nelha cambiato pelle trasformandosi in unival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare unrisultato: considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito ilival su.it sono in crescita del +57% rispetto all’anno precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). ...

wireditalia : I registi Fabio e Damiano D’Innocenzo hanno convinto pubblico e critica con Favolacce, pellicola vincitrice per la… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: La sfida tra i due giochi di calcio che da anni monopolizzano il settore si rinnova anche quest'anno. Chi vince tra Fifa e… - wireditalia : La sfida tra i due giochi di calcio che da anni monopolizzano il settore si rinnova anche quest'anno. Chi vince tra… - dariogatti : Fifa 21 contro Pes 2021: chi vince la sfida in attesa delle next gen? - MilanoCitExpo : Fifa 21 contro Pes 2021: chi vince la sfida in attesa delle next gen? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -