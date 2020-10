(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lunghesul Gra tra, in carreggiata interna, a causa di un’ferma sulla carreggiata. All’interno della vettura viaggiava una famiglia diretta in ospedale quando, improvvisamente, uno dei passeggeri si è sentito male. L’uomo, unromano, è svenuto e i suoi parenti si sono immediatamente fermati e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie della Polizia stradale di Roma e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’in ospedale. L’episodio ha causatoe rallentamenti per circa 3 chilometri. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : GRA, anziano sviene in auto: lunghissime code tra Ardeatina e Pontina -

Ultime Notizie dalla rete : GRA anziano

Il Corriere della Città

L’altra mattina il vicesindaco e assessore alla sanità Graziano Ilari ha partecipato ad un ulteriore incontro all’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’ per decidere il posizionamento della Moc (Mineralomet ...Ha collezionato due condanne in una mattinata: sette anni e quattro mesi di reclusione in tutto. Rosolino Graziano (difesa dagli avvocati Andrea Cappelli e Paola Zavatta), attualmente in carcere ai "C ...