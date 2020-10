Coronavirus, il lockdown non è efficace contro i contagi: lo studio della rivista Lancet (Di giovedì 22 ottobre 2020) Restare a casa non è efficace per fermare la diffusione del Covid19, mentre proibire eventi pubblici e chiudere le scuole arresta i contagi. Questa è la conclusione di uno studio dell’Università di Edimburgo pubblicato sulla rivista scientifica Lancet Infectious Diseases. Il lockdown totale non è una delle misure più efficaci contro la pandemia, lo studio … L'articolo Coronavirus, il lockdown non è efficace contro i contagi: lo studio della rivista Lancet proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Restare a casa non èper fermare la diffusione del Covid19, mentre proibire eventi pubblici e chiudere le scuole arresta i. Questa è la conclusione di unodell’Università di Edimburgo pubblicato sullascientificaInfectious Diseases. Iltotale non è una delle misure più efficacila pandemia, lo… L'articolo, ilnon è: loproviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Polonia verso il lockdown a partire da sabato #Coronavirus - sole24ore : Coronavirus, Irlanda in lockdown e scatta l’allarme rosso in Svizzera - lorepregliasco : La curva di ricoverati e terapie intensive, dall'ottimo speciale @sole24ore: siamo sopra i livelli di marzo come ri… - bolli_donatella : RT @Libero_official: Clamorosa scoperta di #Dagospia: impossibile prenotare treni dopo il 12 dicembre. 'Cosa sanno #Ntv e #Trenitalia? Di u… - Martina95190659 : RT @Libero_official: Clamorosa scoperta di #Dagospia: impossibile prenotare treni dopo il 12 dicembre. 'Cosa sanno #Ntv e #Trenitalia? Di u… -