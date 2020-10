Sfregiate 70 opere d' arte nei musei di Berlino

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell’Isola deidi, sono state danneggiate 70e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, rivelando un agguato del 3 ottobre, finora rimasto segreto. Sono stati colpiti il museo di Pergamo, l’Alte Nationalgalerie e il Neues Meseum.Secondo il tabloid, i sospetti cadono su un complottista fanatico di 39 anni, Attila Hildmann, che in passato aveva definito il Museo di Pergamo come un “Trono di Satana” e centro dei “satanisti e dei criminali del coronavirus”. Si indaga.