PlayStation 5 | nessuna retrocompatibilità per i giochi PS3 | PS2 e PS1

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Notizie frustranti per i giocatorisono emerse dopo che Sony ha confermato che la PS5 non supporterà la retrocompatibilità con PS3, PS2 e PS1. I fan di tutto il mondo avrebbero voluto che i vecchisarebbero stati giocabili sulla nuova console grazie alla retrocompatibilità. Ma tutti i sogni sono stati infranti dai giganti della tecnologia quando hanno rivelato che non sarà questo il caso. L’amministratore delegato diJim Ryan ha confermato la decisione di negare ai fan la pura e semplice gioia di giocare ai vecchicon il nuovo hardware. Nel corso di un’intervista alla rivista giapponese Famitsu ha dichiarato: “Siamo focalizzati sull’ingegneria specializzata per la PS5, dato che abbiamo prodotto il ...

hwupgrade : Sony interviene sulla spinosa questione delle chat vocali registrate su #PS5 ?? - AlessioCamaroto : PlayStation 5 e registrazioni vocali: Sony, 'nessuna violazione della privacy' -

PlayStation Network down in gran parte d'Italia, tantissimi sono gli utenti che in queste ore non riescono a far funzionare la piattaforma.