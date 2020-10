Bordoni | Raggi deve rispettare impegni su controlli Stazione Tiburtina

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “, dal Campidoglio arriva la risposta scritta alla mia interrogazione sulla situazione di emergenza alladove, lo scorso maggio, e’ stata aggredita una troupe di Mediaset accorsa li’ per documentare l’escalation di degrado urbano causato da una vera e propria tendopoli che, in loco, aveva provocato addirittura lo spostamento del capolinea di un autobus.” “Lapur essendo un nodo di scambio fondamentale del quadrante Est della citta’ di Roma e’ stata nel tempo troppo spesso oggetto di situazioni di abbandono e disordini specialmente nell’area antistante il piazzale centrale e il capolinea dei bus, ritrovo abituale per extracomunitari e sbandati.” “La sindaca...

«Il parco di via Grotta Perfetta si presenta come l’ennesima incompiuta da questa Amministrazione», attacca Davide Bordoni consigliere capitolino della Lega.Il parco di via Grotta Perfetta a Roma "si presenta come l'ennesima incompiuta da questa amministrazione, cantiere eterno che non apre ...