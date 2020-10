Un 18simo con troppe persone | scattano le multe nel capoluogo pugliese

Ultime Notizie dalla rete : 18simo con

La sfida tra Young Boys e Roma, con fischio d'inizio fissato per le 18.55 di giovedì 22 ottobre e valida per la prima sfida del gruppo A di.C’è una situazione molto complicata da gestire e le soluzioni, parziali, prese nel corso dell’ultima settimana rischiano di non portare alcun risultato. Il tema degli ultimi due dpcm (quello del 13 e ...