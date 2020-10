Superato un limite dell’app Promemoria Samsung con l’ultimo upgrade (Di martedì 20 ottobre 2020) Si è aggiornata l’app Promemoria di Samsung, superando (almeno in parte) quello che è sempre stato un suo limite validante, vale a dire la possibilità di essere utilizzato con dispositivi diversi da quelli del colosso di Seul (se siete soliti utilizzare solo prodotti del produttore asiatico la cosa non vi riguarderà; diverso è il caso che uno dei vostri dispositivi è stato prodotto da altri OEM). La versione 11.6.01.1000, difatti, si avvale della collaborazione stretta in tempi non sospetti con Microsoft, permettendo così agli utenti di procedere alla sincronizzazione dei dati dell’app con Microsoft To Do. Una volta aggiornata l’app Promemoria di Samsung verrà chiesto se si vuole procedere alla sincronizzazione con i servizi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Si è aggiornata l’appdi, superando (almeno in parte) quello che è sempre stato un suovalidante, vale a dire la possibilità di essere utilizzato con dispositivi diversi da quelli del colosso di Seul (se siete soliti utilizzare solo prodotti del produttore asiatico la cosa non vi riguarderà; diverso è il caso che uno dei vostri dispositivi è stato prodotto da altri OEM). La versione 11.6.01.1000, difatti, si avvale della collaborazione stretta in tempi non sospetti con Microsoft, permettendo così agli utenti di procedere alla sincronizzazione dei dati dell’app con Microsoft To Do. Una volta aggiornata l’appdiverrà chiesto se si vuole procedere alla sincronizzazione con i servizi ...

