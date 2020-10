Pirlo: "Mi ispiro a Guardiola". Torino, scatta la 'bolla' (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - 'La Champions è 'un sogno per tutti quelli che giocano, so bene cosa vuol dire vincere una finale o perderla' . Sono le parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo alla vigilia dell'esordio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - 'La Champions è 'un sogno per tutti quelli che giocano, so bene cosa vuol dire vincere una finale o perderla' . Sono le parole del tecnico della Juventus Andreaalla vigilia dell'esordio ...

Mediagol : Dinamo Kiev-#Juventus, #Pirlo: “La Champions un sogno, ecco a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro…” - Mediagol : Dinamo Kiev-#Juventus, Pirlo: 'La Champions un sogno, ecco a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro...'… - clikservernet : Pirlo: “Ronaldo è un esempio, si allena come un ragazzino. Mi ispiro a Guardiola” - Noovyis : (Pirlo: “Ronaldo è un esempio, si allena come un ragazzino. Mi ispiro a Guardiola”) Playhitmusic - - Mediagol : #Juventus, #Pirlo: “Ho tanti modelli, ecco a chi mi ispiro. #CR7? Vi rivelo il suo punto di forza” -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo ispiro Pirlo: “Mi ispiro a Guardiola”. Torino, scatta la 'bolla' VIDEO Corriere dello Sport.it Juventus, Pirlo prepara la prima di Champions. Ramsey recupera, si rivede De Ligt

Martedì a Kiev la sfida contro la Dinamo di Mircea Lucescu, uno dei maestri a cui l'allenatore bianconero si è ispirato. Sicuri assenti ...

Pirlo e la Champions: il tecnico bianconero parla della competizione

Pirlo e la Champions - Il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo farà il suo esordio da allenatore in Champions League domani in terra ucraina contro la ...

Martedì a Kiev la sfida contro la Dinamo di Mircea Lucescu, uno dei maestri a cui l'allenatore bianconero si è ispirato. Sicuri assenti ...Pirlo e la Champions - Il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo farà il suo esordio da allenatore in Champions League domani in terra ucraina contro la ...