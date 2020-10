Donna torinese multata perché getta l'immondizia ma è in quarantena (Di lunedì 19 ottobre 2020) Marito e figlio in ospedale per il Covid una 65enne di Mirafiori ha pensato di gettare l'immondizia rompendo la quarantena. multata e denunciata. Covid, esce per l’immondizia ma è in quarantena: multata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Marito e figlio in ospedale per il Covid una 65enne di Mirafiori ha pensato dire l'rompendo lae denunciata. Covid, esce per l’ma; insu Notizie.it.

