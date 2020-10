Bestie di Satana | Andrea Volpe verso la laurea in Scienze dalla formazione È libero dopo aver scontato 16 anni di carcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020)16di, era tornato in libertà qualche mese fa. Ora, uno dei componenti delledi, sta perrsi indella. Ormai 44enne,vive in provincia di Ferrara e – secondo quanto riportato dalle cronache locali – è in dirittura d’arrivo per conseguire lae si è dedicato alla fede nella Chiesa Evangelica.faceva appunto parte delle “di”, un gruppo di giovani responsabili di tre omicidi e un suicido indotto commessi tra fine ...