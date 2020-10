Ribaltone Sassuolo a Bologna | da 1-3 a 4-3!

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Derby spettacolare allo Stadio Dall’Ara tra. I nero-verdi di De Zerbi, trovatisi sotto anche sul 3-1, hanno ribaltato tutto nel finale vincendo 4-3, portandosi a 10 punti, a -2 dal Milan capolista. Vantaggio felsineo al 9′ con Soriano, l’uomo del momento, al terzo gol in 4 partite. Il pareggio delarriva al 18′, con un sinistro a giro di Berardi, un gol molto bello. Al 39′, a regalare il nuovo vantaggio alè Svanberg, ben servito dal solito Soriano. All’intervallo si va sul 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa, ilsembra poter mettere le mani sulla partita, con il 3-1, siglato da Orsolini, grazie a un regalo della difesa del. Ma gli uomini di De Zerbi non mollano e nel giro di 10 minuti ...