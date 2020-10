MotoGP, GP Teruel Aragon 2020 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 18 ottobre 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Teruel, valevole per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre sul circuito di Aragon. Giovedì 22 ottobre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 23 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 24, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 25 warm-up alle ore 10:40 e gara alle ore 15. Tutto il Gran Premio di ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 9 a domenica 11 ottobre sul circuito di. Giovedì 22 ottobre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 23 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 24, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 25 warm-up alle ore 10:40 e gara alle ore 15. Tutto il Gran Premio di ...

