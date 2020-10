Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà la soluzione. Dobbiamo togliercelo dalla testa' (Di domenica 18 ottobre 2020) Il vaccino non sarà la soluzione al Coronavirus. Parola di Ilaria Capua . 'Bisogna toglierselo dalla testa'. Secca l'opionione del direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilnon; laal Coronavirus. Parola di. 'Bisogna toglierselo'. Secca l'opionione del direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della ...

Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - LaStampa : La virologa Ilaria Capua: “La mascherina va tenuta sempre anche dentro le classi e negli uffici” - fanpage : Ilaria Capua: 'Evitate le feste con centinaia di invitati' - pipposchitt : RT @ultimenotizie: 'Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa'. Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell'One… - _crazy_Freddie_ : RT @Deltacetum: Ilaria Capua: 'Bisogna fare il vaccino anti influenzale come sono sicura Mara ha già fatto.' Zia Mara: 'No, io mai fatto i… -