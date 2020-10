Milano: Sala chiude i mercatini di viale Puglie, ‘illegalità e assembramenti’ (2) (Di sabato 17 ottobre 2020) (Adnkronos) – L’area dei mercatini hobbistici è quella tra viale Puglie, via Tertulliano e piazzale Cuoco. Le due ordinanze, spiega più nel dettaglio una nota del Comune di Milano, sono state notificate oggi ai due proprietari dei terreni e impongono, per un mese, la sospensione dei due mercati. Nei documenti, si dà conto dei numerosi venditori abusivi che espongono la merce al suolo senza rispetto delle norme igienico-sanitarie in via Tertulliano e di espositori che esercitano attività commerciale di vendita professionale non consentita in mercatini di tipo hobbistico. Ogni volta che intervengono le forze dell’ordine, tra l’altro, si crea del pericolo per l’incolumità pubblica visto che centinaia di persone si danno alla fuga in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) (Adnkronos) – L’area deihobbistici è quella tra, via Tertulliano e piazzale Cuoco. Le due ordinanze, spiega più nel dettaglio una nota del Comune di, sono state notificate oggi ai due proprietari dei terreni e impongono, per un mese, la sospensione dei due mercati. Nei documenti, si dà conto dei numerosi venditori abusivi che espongono la merce al suolo senza rispetto delle norme igienico-sanitarie in via Tertulliano e di espositori che esercitano attività commerciale di vendita professionale non consentita indi tipo hobbistico. Ogni volta che intervengono le forze dell’ordine, tra l’altro, si crea del pericolo per l’incolumità pubblica visto che centinaia di persone si danno alla fuga in ...

Le due ordinanze, spiega più nel dettaglio una nota del Comune di Milano, sono state notificate oggi ai due proprietari dei terreni e impongono, per un mese, la sospensione dei due mercati. Nei ...

Abusivismo e assembramenti, stop ai mercatini di viale Puglie

A Milano "non possono esserci luoghi franchi dove non si rispetta la legalità", ha concluso Sala. "Da anni la polizia locale interviene - spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo - in coordinamento ...

