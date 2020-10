Lazio, Inzaghi: “Non abbiamo scuse, voltiamo subito pagina” (Di sabato 17 ottobre 2020) L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha commentato il tracollo della sua squadra che è crollata sotto i colpi di una grandissima Sampdoria, molto ben allenata da Claudio Ranieri.LE PAROLE DI Inzaghicaption id="attachment 1038287" align="alignnone" width="1024" Inzaghi, getty images/caption"Non ci sono alibi per questa sconfitta - ha detto un amareggiato Simone Inzaghi. Loro hanno fatto una grande partita e hanno meritato di vincere, ma noi abbiamo sbagliato. Martedì fortunatamente abbiamo già l’occasione per voltare pagina. Muriqi ha cercato di aiutarci, è entrato bene in partita. Siamo già stati in emergenza numericamente, ma abbiamo fatto prestazioni differenti. Utilizzare le assenze come ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) L'allenatore della, Simoneha commentato il tracollo della sua squadra che è crollata sotto i colpi di una grandissima Sampdoria, molto ben allenata da Claudio Ranieri.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1038287" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Non ci sono alibi per questa sconfitta - ha detto un amareggiato Simone. Loro hanno fatto una grande partita e hanno meritato di vincere, ma noisbagliato. Martedì fortunatamentegià l’occasione per voltare pagina. Muriqi ha cercato di aiutarci, è entrato bene in partita. Siamo già stati in emergenza numericamente, mafatto prestazioni differenti. Utilizzare le assenze come ...

