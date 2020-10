Tale e Quale Show 2020 | quinta puntata – Classifica e vincitore 16 ottobre

(Di venerdì 16 ottobre 2020)affronta la suanel prime-time di Rai 1 del 16. Dieci concorrenti in gara, pronti ad affrontare un nuovo giro di trasformazioni. Chi riuscirà a conquistare il podio questa sera? Laper ora è guidata da Pago:premia questa volta Carolina Rey. La concorrente è la vincitrice della serata, grazie alla sua interpretazione di Gaia. Deluso il pubblico da casa, che avrebbe preferito di sicuro vedere Muniz in testa alla...

ninofrassicaoff : STASERA SARÒ A TALE E QUALE SHOW MA ERO GIÀ STATO AD INTERPRETARE I RICCHI E POVERI. . . Stasera su Rai1 alle 21:25… - lorenzopericol1 : @taleequaleshow @Carolinareyrey Io sono d'accordo, @Carolinareyrey doveva vincere anche in altre puntate, bravissim… - MicheleSpione1 : @StefanoColetta2 @taleequaleshow @Rai1 @CarContiRai Direttore mi sa che è un po in ritardo. Tale e Quale é appena finito - Nerdbitch410 : Comunque raga la tipa che ha imitato Gaia a Tale e Quale ha vinto proprio la sera del compleanno di Martina. COINCIDENZE???? #circozzi - zazoomblog : Tale e quale show: Sergio Muniz è Cat Stevens (video e gallery) - #quale #show: #Sergio #Muniz #Stevens… -

Ultime Notizie dalla rete : Tale Quale

L'ultimo report settimanale dell'Iss e del ministero della Salute ha evidenziato la presenza di dieci regioni a rischio per i posti in terapia intensiva.Tale e Quale Show 2020: diretta, esibizioni, classifica e ospiti quinta puntata 16 ottobre. Complimenti per Giulia Sol-Alessandra Amoroso.