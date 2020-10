(Di venerdì 16 ottobre 2020) “La verità è che suil’. Non c’è più un pediatra che ti visiti: vai con il test. I numeri suinon li controlla davvero nessuno”. Così Agostino, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) su la Repubblica, dove parla anche del nodo mezzi di trasporti, della scuola, della prevenzione e dell’ informazione tra i giovani, magari grazie all’aiuto di instagram e di qualche influencer.“Partiamo dai trasporti e guardiamo in faccia il problema - osserva- a scuola, ne siamo convinti, i ragazzi sono sicuri e per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non dobbiamo togliere studenti dalle classi e mandarli alle lezioni da casa, ma aumentare il servizio di ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Miozzo: “Studenti pigiati sui bus, colpa dei Comuni senza piani' [di CORRADO ZUNINO] - avatar1dory : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Sui tamponi vige l'anarchia' - HuffPostItalia : Miozzo: 'Sui tamponi vige l'anarchia' - gabrypez1 : RT @Michele_Arnese: LE VERITA' DEL CTS «La verità è che sui tamponi vige l’anarchia. Non c’è più un pediatra che ti visiti: vai con il tes… - gael99 : RT @Michele_Arnese: LE VERITA' DEL CTS «La verità è che sui tamponi vige l’anarchia. Non c’è più un pediatra che ti visiti: vai con il tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Sui

Open

Non c’è più un pediatra che ti visiti: vai con il test. I numeri sui tamponi non li controlla davvero nessuno”. Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) su la ...Per capire questa esplosione di contagi ''partiamo dai trasporti e guardiamo in faccia il problema. A scuola, ne siamo convinti, i ragazzi sono sicuri e per alleggerire la pressione sui mezzi pubblic ...