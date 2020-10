GF VIP, lacrime per Francesco Oppini: il ricordo di Luana, la sua fidanzata morta (Di venerdì 16 ottobre 2020) lacrime e dolore nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ricorda della sua fidanzata Luana, morta in un incidente. Francesco Oppini Fonte foto TwitterUna giornata davvero movimentata per la casa del Grande Fratello Vip, tra scherzi, litigi e momenti di dolore. La mattinata è iniziata con uno scontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, dopo lo scherzo della notte precedente i due non si sono più chiariti. Dopo lo scontro mattutino il figlio di Alba Parietti si è abbandonato al pianto, il motivo è stato preso svelato: il ragazzo pensa alla sua ex fidanzata Luana, morta nella notte tra l ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020)e dolore nella casa del Grande Fratello Vip,ricorda della suain un incidente.Fonte foto TwitterUna giornata davvero movimentata per la casa del Grande Fratello Vip, tra scherzi, litigi e momenti di dolore. La mattinata è iniziata con uno scontro trae Tommaso Zorzi, dopo lo scherzo della notte precedente i due non si sono più chiariti. Dopo lo scontro mattutino il figlio di Alba Parietti si è abbandonato al pianto, il motivo è stato preso svelato: il ragazzo pensa alla sua exnella notte tra l ...

