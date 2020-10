Covid 19: Asl Napoli 1 dispone lo stop a interventi e ricoveri non urgenti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Asl Napoli 1: l’aumento dei contagi e dei posti letto riservati ai pazienti Covid 19 ha portato allo stop degli interventi e dei ricoveri non urgenti. Il forte aumento dei contagi da Covid 19 ha portato la Asl Napoli 1 a decidere la sospensione dalla mezzanotte appena trascorsa i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Asl1: l’aumento dei contagi e dei posti letto riservati ai pazienti19 ha portato allodeglie deinon. Il forte aumento dei contagi da19 ha portato la Asl1 a decidere la sospensione dalla mezzanotte appena trascorsa iprogrammati sia medici che chirurgici, …

