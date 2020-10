Ballando con le stelle su Rai 1 sabato 17 ottobre, Ballerina per una notte…Milly Carlucci! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ballando con le stelle su Rai 1 sabato 17 ottobre la quarta puntata alle 20:35, le anticipazioni: si parte con lo spareggio e Milly Carlucci balla con Samuel Peron Prosegue sabato 17 ottobre l’appuntamento con Ballando con le stelle e sarà una puntata ricca di momenti imperdibili fin dall’inizio. Infatti la puntata si apre con il contestato spareggio tra Antonio Catalani – Tove Villfor e Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, che ha procurato qualche grattacapo alla produzione del dance show Rai. Infatti le votazioni social sono state sospese a causa di un eccessivo numero di voti provenienti dall’estero contro Costantino (qui tutti i dettagli) e riprenderanno direttamente in puntata. Come al solito a ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 16 ottobre 2020)con lesu Rai 117la quarta puntata alle 20:35, le anticipazioni: si parte con lo spareggio e Milly Carlucci balla con Samuel Peron Prosegue17l’appuntamento concon lee sarà una puntata ricca di momenti imperdibili fin dall’inizio. Infatti la puntata si apre con il contestato spareggio tra Antonio Catalani – Tove Villfor e Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, che ha procurato qualche grattacapo alla produzione del dance show Rai. Infatti le votazioni social sono state sospese a causa di un eccessivo numero di voti provenienti dall’estero contro Costantino (qui tutti i dettagli) e riprenderanno direttamente in puntata. Come al solito a ...

