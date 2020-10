Anteprime Tempesta d’amore | domenica 18 ottobre 2020 | chi è davvero Boris?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 ottobre 2020)18– La scelta di Robert: in questa puntata Robert prenderà la decisione di partire immediatamente per Lipsia per potersi prendersi cura di Valentina. Vedendo l’uomo partire con una valigia, i Sonnbichler iniziano a sospettare che abbia lasciato Eva dopo sua la confessione. Infatti stanno quasi per commettere l’errore di parlare. Nel frattempo Paul assiste ad un inaspettato incontro tra il figlio di Linda e il cosìdetto, che intanto viene colto alla sprovvista dal fisioterapista. Quest’ultimo si accorge che anche lui come il suo gemello Tim, è a conoscenza di tutte le malattie che possono colpire i cavalli e questo inizia a farlo dubitare sull’identita di. Potrebbe interessarti anche sullo stesso ...