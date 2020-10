La Cei teme un Natale a porte chiuse come l’ultima Pasqua | “Linea diretta con governo e Cts” Ma Francesco invita a rispettare le regole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020)? È il timore della Conferenza episcopale italiana e con essa delle diocesi e delle parrocchie della Penisola, già economicamente molto provate dal lockdown che ha impedito le celebrazioni, in particolare quelle della Settimana Santa. Anche perché, già nel mese di settembre, parallelamente alla riapertura delle attività pastorali bloccate dalla pandemia, la Chiesa italiana sperava in nuove aperture da parte del, soprattutto per quel che riguarda il numero massimo dei fedeli che possono partecipare alle messe negli edifici sacri, attualmente fissato a 200. E invece non si è registrato alcun passo in avanti in questa direzione, ma aperture che diocesi e parrocchie non hanno mai esitato a definire minime, relative soltanto ai matrimoni e alla distribuzione ...