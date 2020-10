Coronavirus | i numeri in chiaro Sebastiani | «Il dato sui decessi non è indicativo per ora Giusto adottare una condotta “a fisarmonica”»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)È ancora record per i nuovi casi di positività alin Italia. Ilregistrato ieri, di 7.332 positivi, è stato superato dagli 8.804 di oggi, come riportato nel consueto bollettino della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono state conteggiate anche 83 vittime (ieri erano state 43, il giorno prima 39). Sono poi 586 – ieri erano 539 – le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: +47 in 24 ore, ieri l’incremento era di +25; sono 9.288 persone in isolamento domiciliare e 5.796 ricoverate con sintomi. Come spiega il matematico Giovanni, «la prossima partita la giocheremo tra un paio di settimane, quando vedremo gli effetti delle nuove misure ...