Attilio Fontana dice che non si sta pensando a un lockdown in Lombardia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli ultimi dati della Lombardia, in particolare modo di Milano, hanno segnato un netto peggioramento della curva dei contagi. Nelle prossime ore i vertici della Regione, insieme alla task force locale nata per fronteggiare l'emergenza sanitaria fin dal mese di marzo, dovranno decidere se prendere ulteriori misure restrittive (oltre a quelle del dpcm in vigore) o valutare l'evoluzione della situazione nelle prossime ore. Ma, per il momento, sembra esclusa l'ipotesi del lockdown in Lombardia. LEGGI ANCHE > Maria Cristina Fontana: «Consulenze diminuite perché il mio cognome dà fastidio» A dirlo è il Presidente della Regione Attilio Fontana ai microfoni di SkyTg24, spiegando come sia vero che l'aumento del numero dei contagi ...

