Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2020 ore 09 | 45

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 14 OTTOBREORE 09:35 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI ANCHE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE, SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E FLAMINIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD IN ENTRATA AL RACCORDO SUL TRATTO URBANO A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA ASULLA FLAMINIA DA LABARO A CORSO FRANCIA E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E VIA DUE PONTI INCOLONNAMENTI SULLA PALOMBARESE DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA, QUESTE LE CAUSE DELLE CODE ANCHE SU NOMENTANA E NOMENTANA BIS DA TORLUPARA IN DIREZIONE ...