Sgarbi | tra miei assessori voglio Minenna | Raineri e Berdini

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Il primo assessore che nominero’, all’Economia e alla Cultura insieme, sara’ Geminello Albi, un grande filosofo, scrittore ed economista. Confido che voglia accettare la mia proposta. Poi vorrei con me Carlae Colomban.” “Tutti loro hanno dimostrato grande dignita’ e hanno il merito di essere persone che non sono state messe nelle condizioni di fare il loro lavoro per colpa della Raggi. Quattro formidabili personalita’ che non hanno retto l’urto con l’inetta”. Cosi’ il primo cittadino di Sutri e deputato, Vittorio, nel corso dell’annuncio della sua candidatura a sindaco di Roma.