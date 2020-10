Serie A femminile, Juve-Fiorentina la gara più vista in Tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus-Fiorentina Serie A femminile ascolti Tv. Dopo la vittoria sulla Fiorentina e il primo posto in classifica, la Juve ottiene un altro riconoscimento, quello degli ascolti Tv, da condividere questa volta con le storiche avversarie viola. La sfida di domenica pomeriggio, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, è stata infatti seguita … L'articolo Serie A femminile, Juve-Fiorentina la gara più vista in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ntus-ascolti Tv. Dopo la vittoria sullae il primo posto in classifica, laottiene un altro riconoscimento, quello degli ascolti Tv, da condividere questa volta con le storiche avversarie viola. La sfida di domenica pomeriggio, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky SportA, è stata infatti seguita … L'articololapiùin Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

