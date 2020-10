Recovery fund, Mattarella vede Conte prima del Consiglio Ue e chiede massima efficienza e rapidità nel trovare un accordo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come spesso accade alla vigilia degli appuntamenti europei più importanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri prima della sua partenza per Bruxelles. Il 15 e 16 ottobre è prevista infatti la riunione decisiva del Consiglio Ue sul Recovery fund: i capi di Stato e di governo dovranno trovare un accordo definitivo sul piano di risorse per contrastare gli effetti della pandemia e sul bilancio Ue 2021-2017, pena un rinvio nell’erogazione dei fondi. Mattarella ha quindi espresso tutto il suo appoggio all’operato di Palazzo Chigi, ringraziando il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come spesso accade alla vigilia degli appuntamenti europei più importanti, il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppee alcuni ministridella sua partenza per Bruxelles. Il 15 e 16 ottobre è prevista infatti la riunione decisiva delUe sul: i capi di Stato e di governo dovrannoundefinitivo sul piano di risorse per contrastare gli effetti della pandemia e sul bilancio Ue 2021-2017, pena un rinvio nell’erogazione dei fondi.ha quindi espresso tutto il suo appoggio all’operato di Palazzo Chigi, ringraziando il governo per il lavoro fatto sinora sule ...

