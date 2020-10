Milano, bimbi contro l’armadio: maestro elementare interdetto per quattro mesi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) quattro mesi di interdizione all’insegnamento per maestro elementare di Milano. La misura è stata messa dal giudice per le indagini preliminari che ha ordinato la sospensione all’insegnamento per comportamenti violenti e diseducativi. La Polizia ha notificato il provvedimento all’uomo, un 48enne incensurato (ma con dei provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi), dopo i riscontri acquisiti in 18 audizioni protette di bambini e da alcuni insegnanti. Le indagini, svolte dagli agenti del Commissariato Comasina, hanno preso il via lo scorso anno dopo che erano stati segnalati alcuni disegni fatti dai bambini in classe raffiguranti un mobile con un bambino e il maestro a fianco. L’uomo, che è indagato per violenza e percosse aggravate e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)di interdizione all’insegnamento perdi. La misura è stata messa dal giudice per le indagini preliminari che ha ordinato la sospensione all’insegnamento per comportamenti violenti e diseducativi. La Polizia ha notificato il provvedimento all’uomo, un 48enne incensurato (ma con dei provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi), dopo i riscontri acquisiti in 18 audizioni protette di bambini e da alcuni insegnanti. Le indagini, svolte dagli agenti del Commissariato Comasina, hanno preso il via lo scorso anno dopo che erano stati segnalati alcuni disegni fatti dai bambini in classe raffiguranti un mobile con un bambino e ila fianco. L’uomo, che è indagato per violenza e percosse aggravate e ...

