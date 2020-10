Dpcm, il limite di sei ospiti divide: ecco le nuove regole per «sanificare» le feste (Di mercoledì 14 ottobre 2020) sanificare le feste: il nuovo Dpcm detta le regole per ricevere in casa e scoppia il finimondo. Si dovranno mettere sempre le mascherine? Quante persone si potranno invitare? Ma soprattutto, in caso... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 ottobre 2020)le: il nuovodetta leper ricevere in casa e scoppia il finimondo. Si dovranno mettere sempre le mascherine? Quante persone si potranno invitare? Ma soprattutto, in caso...

Sanificare le feste: il nuovo Dpcm detta le regole per ricevere in casa e scoppia il finimondo. Si dovranno mettere sempre le mascherine? Quante persone si potranno invitare? Ma soprattutto, in caso ...

Feste in casa con 6 ospiti, Conte fa mezza retromarcia: “Non manderò la polizia”

Il nuovo Dpcm ha scatenato non poche polemiche anche per quanto concerne le presenze ridotte per le feste in casa. Il limite di 6 ospiti – come titola il quotidiano “Il Mattino” – divide. Il premier ...

Il nuovo Dpcm ha scatenato non poche polemiche anche per quanto concerne le presenze ridotte per le feste in casa. Il limite di 6 ospiti – come titola il quotidiano "Il Mattino" – divide. Il premier ...