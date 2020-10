Covid-19, Conte: lockdown a Natale? Non faccio previsioni. Possibili misure restrittive delle Regioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sulle risorse «non ne faccio una questione ideologica, se c'è bisogno di salvare la comunità lo faremo» è l’assicurazione del premier Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sulle risorse «non neuna questione ideologica, se c'è bisogno di salvare la comunità lo faremo» è l’assicurazione del premier

matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Quella del trasporto pubblico è situazione critica, investiremo per risolverle e far viaggiare le pe… - cusumanofamily : “La scuola non si tocca” Il #Covid ubbidisca!!! #Conte #Azzolina #Speranza - GabrieMariste : RT @ChiodiDonatella: #COVID, #CONTE RACCONTACELA GIUSTA: TROPPI #CONTAGI O POCHE #TERAPIE INTENSIVE? Hanno passato l'estate a pettinare le… -