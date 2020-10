Pavia, abbassa la mascherina per fumare una sigaretta: 400 euro di multa (Di martedì 13 ottobre 2020) 400 euro di multa per aver abbassato la mascherina fuori dal locale in cui lavora per fumare una sigaretta: parla la titolare di Pavia Ancora un episodio davvero incredibile avvenuto nelle ultime ore a Pavia. Una giovane barista di nome Ilenia dovrà pagare 400 euro di multa per aver abbassato la mascherina durante la pausa … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) 400diper averto lafuori dal locale in cui lavora peruna: parla la titolare diAncora un episodio davvero incredibile avvenuto nelle ultime ore a. Una giovane barista di nome Ilenia dovrà pagare 400diper averto ladurante la pausa …

