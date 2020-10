Iren | informativa sull’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all’avvio del programma di acquisto diautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, rende noto di aver acquistato dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 494.614ordinarie al prezzo medio unitario di 2,1516 euro, per un controvalore complessivo di 1.064.200,33 euro. Al 9 ottobre, l’utility emiliana detiene 12.145.268, pari allo 0,9335% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattcon una perdita dell’1,58%. (Foto: © Alessandro Landi 123RF)